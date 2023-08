Acidente de viação em Marrocos faz 24 mortos

Todos os passageiros de um autocarro perderam a vida, num dos piores acidentes da história do país.

Pelo menos 24 pessoas morreram na sequência de um acidente de viação, este domingo, em Marrocos.

PUBLICIDADE

As vítimas dirigiam-se por uma rota montanhosa para um mercado semanal na cidade de Demnate quando o autocarro em que seguiam capotou numa curva e caiu numa ravina, sem deixar sobreviventes.

Uma investigação para determinar as causas do acidente foi aberta.

De acordo com as autoridades, este é já um dos piores de sempre no país, onde as precárias condições de segurança na estrada têm feito várias vítimas nos últimos anos.