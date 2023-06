Aumenta número de mortos e desaparecidos causados pela destruição de barragem

De Euronews

Autoridades ucranianas reveem as fatalidades causadas pela destruição da barragem de Nova Kakhovka: 10 mortos confirmados e 41 pessoas continuam desaparecidas.

À medida que as águas começam a baixar, nas zonas do sul da Ucrânia atingidas pelas cheias provocadas por esta catástrofe, os desafios a curto e a longo prazo, que as vítimas enfrentam, tornam-se mais evidentes.

A aldeia de Afanasiyivka, em Myokolaiv, foi transformada numa ilha pelo dilúvio e os agricultores estão a lutar para superar a devastação. Um deles, Yuri Danylovych, explicava que tinha ali todos os seus cereais, que o feno que "estava no pátio desapareceu". O dele e o dos vizinhos, pelo que não têm comida para alimentar o gado.

"Eu, só perdi um pouco de feno, mas houve pessoas que perderam 600-700 fardos. Quem é que lhes vai pagar por isto? Os idiotas do Kremlin? Yuriy Danylovych Agricultor ucraniano

A Rússia continua a negar ter estado na origem da destruição da barragem de Nova Kakhovka e, enquanto a troca de acusações prossegue, divulgou um vídeo do que afirma serem voluntários russos a ajudar as famílias desalojadas na região de Kherson.

Noutro local, perto da cidade de Kherson, elementos das equipas ucranianas de socorro concentram os seus esforços nos poucos residentes que ainda se recusam a partir. Ficaram durante a invasão russa e não parece tencionarem deixar-se levar pelas cheias.