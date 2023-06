Ataque a evacuação de Kherson faz três mortos

De Euronews

Ucrânia acusa Rússia de estar a atacar civis retirados das áreas inundadas da região, após colapso da barragem de Kakhovka.

Três pessoas morreram e 10 ficaram feridas durante a evacuação de uma zona inundada de Kherson. As autoridades ucranianas afirmam que soldados russos dispararam contra um barco insuflável atingindo civis. Dois polícias estão entre os feridos.

A Ucrânia tem tentado retirar pessoas retidas na margem oriental do rio Dnipro - controlada pela Rússia - desde que a destruição da barragem de Kakhovka, na passada terça-feira, deixou parte da região inundada.

Mas a tarefa tem sido dificultada pelos ataques das forças russas às operações de evacuação, conforme Volodymyr Zelenskyy voltou a condenar.

Por vídeo, o presidente ucraniano acusou Moscovo de estar por trás do colapso da barragem e de atacar os civis que abandonou nas áreas submersas.

De acordo com os dados mais recentes do ministério da Administração Interna da Ucrânia, publicados este domingo, foram retiradas 2718 pessoas, incluindo 190 crianças. cinco pessoas morreram e 35 pessoas são consideradas desaparecidas, entre as quais sete crianças.

Ucrânia teme lixo deixado pelas cheias

Com o nível das águas a baixar, as autoridades ucranianas alertam agora para os perigos do que descrevem como "uma lixeira e um cemitério de animais".

Entre os detritos arrastados pelo rio Dnipro até à costa de Odessa, no Mar Negro, revela o ministério ucraniano, estão também "minas, munições e outros explosivos".

Kiev fala já em "ecocídio". Peritos temem a propagação de doenças infecciosas na região.