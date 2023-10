Kupiansk: Vivendo na linha de frente

Rússia tenta voltar a ocupar Kupiansk, Ucrânia ordena a evacuação da cidade mas há residentes que insistem em ficar. A Cruz Vermelha ajuda a retirar os que querem sair.

À medida que os russos tentam voltar a ocupar a cidade de Kupiansk, perto da fronteira russa, a região tornou-se demasiado perigosa para os civis.

As autoridades ucranianas ordenaram a evacuação obrigatória de partes de Kupiansk e das aldeias vizinhas, mas alguns residentes insistem em ficar.

Os que estão prontos a partir, a Cruz Vermelha está a retirar para a cidade vizinha de Kharkiv, que é regularmente bombardeada pela Rússia.

"Quero muito voltar para casa. Fiz tudo com as próprias mãos. Apesar da minha casa ser pequena, fui eu que construí. Tudo, com garagem, cave e pocilga," explica um residente.

“Morreram todos. Fiquei sozinha e já disse que não vou a lugar nenhum. Temos tudo: água, luz, gás. Temos tudo, mas não sei se teremos aquecimento para o inverno," diz uma residente.

"Acho que os espertos já foram embora. Não entendo porque ficam e se colocam em perigo. Entendo que algumas pessoas digam 'economizei toda a vida, para uma TV ou algumas coisas pessoais', mas os mísseis não discriminam. A vida não deveria terminar assim," afirma o Comandante da Unidade de Resposta Rápida da Cruz Vermelha Ucraniana para a região de Kharkiv, Klim.

Kupiansk foi uma das primeiras cidades ucranianas capturadas pela Rússia no início da invasão. Esteve ocupada entre 27 de fevereiro e 10 de setembro de 2022. Agora, este importante entroncamento ferroviário na região de Kharkiv volta a ser mencionado com grande frequência nos relatórios militares