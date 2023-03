Ucrânia ordena evacuação de Kupiansk

As autoridades ucranianas ordenaram a saída de famílias com crianças e cidadãos com mobilidade reduzida de Kupiansk. Kiev justifica a evacuação obrigatória com a situação instável provocada pelos bombardeamentos constantes dos russos.

A região já esteve sob controlo de Moscovo mas foi recapturada pela Ucrânia em setembro. As Forças russas parecem ganhar algum ascendente e o grupo Wagner enviou um recado a Zelenskyy.

O líder da organização paramilitar, Yevgeny Prigozhin, disse que Bakhmut estava praticamente cercada e que só restava uma estrada, aconselhando o Presidente ucraniano a decretar também a retirada de crianças e idosos de Bakhmut.

Zelenskyy, que visitou esta sexta-feira um hospital em Lviv, já tinha dito que as suas tropas iriam defender Bakhmut enquanto fosse razoável.