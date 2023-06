Começa maior manobra aérea de sempre da NATO

De Euronews

Exercício envolve 10.000 militares e 250 aviões de 25 países e decorre num contexto de crescente tensão com a Rússia devido à invasão da Ucrânia

Dez mil soldados e 250 aviões de 25 países iniciaram esta segunda-feira, no centro da Alemanha, o maior exercício militar de sempre das forças da NATO. Intitulada "Air Defense 2023", a operação realiza-se num contexto de tensão crescente com a Rússia devido à invasão da Ucrânia, que faz com que as manobras militares sejam consideradas tudo menos rotineiras.

Ingo Gerhartz, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Alemã:"O exercício é um sinal. Um sinal para nós - acima de tudo -, para as nações da NATO, mas também para a nossa população, de que somos capazes de reagir muito rapidamente. Conseguimos ter 250 aviões prontos para serem destacados em poucos dias, para podermos defender a Aliança em caso de ataque."

A base aérea de Wunstorf é o centro logístico das manobras, durante as quais serão efectuados cerca de dois mil voos, em dez dias, para marcar nomeadamente as linhas vermelhas da frente oriental da Aliança Atlântica.