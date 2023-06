Forças de Kiev avançam nas zonas ocupadas

De Euronews

Forças ucranianas continuam a avançar na contraofensiva e reivindicam reconquista de mais duas aldeias nas regiões de Donetsk e Zaporíjia

As forças ucranianas reivindicaram a reconquista de mais duas aldeias, esta segunda-feira, nas regiões de Zapiríjia e Donetsk. Desde que foi reconhecido oficialmente o início da contraofensiva, no fim-de-semana, Kiev anunciou a retoma de cinco localidades no sudeste do país, onde os combates são intensos.

"Doc", militar ucraniano em Storozhov:"No início, o inimigo resistiu e tentou empurrar-nos para trás com a sua artilharia, mas conseguimos assumir a iniciativa e, lentamente, casa a casa, começámos a libertar a aldeia."

Novodarivka, na região de Zaporíjia, e Storozhov juntam-se às três aldeias libertadas no fim-de-semana na região de Donetsk.

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, disse que o Exército russo foi obrigado a mobilizar tropas que estavam em Kherson para fazer frente ao avanço das forças de Kiev nas duas regiões.

A Rússia controla atualmente cerca de um quinto do território ucraniano.