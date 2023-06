Forças ucranianas recuperam terreno no leste e no sul

Tropas ucranianas conduziram operações de contraofensiva em pelo menos três sectores da linha da frente tendo conseguido ganhos territoriais durante o fim-de-semana

As forças ucranianas fizeram "avanços visualmente comprovados" nas regiões de Donetsk e Zaporizhzhia, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o gupo de reflexão norte-americano. Fontes russas "confirmaram mas tentaram minimizar" esses avanços.

As forças ucranianas e russas continuaram os ataques terrestres limitados em torno de Bakhmut. Os bloggers militares russos afirmaram que as forças ucranianas atacaram perto de Klishchiivka, 7 quilómetros a sudoeste de Bakhmut, e que as unidades russas Spetsnaz estão a tentar empurrar as forças ucranianas das posições perto de Klishchiivka.

As forças ucranianas efectuaram avanços visualmente comprovados na região ocidental de Donetsk, que fontes russas confirmaram mas tentaram minimizar. O vice-ministro ucraniano da Defesa, Hanna Malyar, informou que as forças ucranianas avançaram entre 300 e 1.500 metros no sul da Ucrânia.

Malyar e outras fontes ucranianas e russas informaram que as forças ucranianas obtiveram ganhos a sul de Velyka Novosilka durante o fim-de-semana, incluindo a libertação de Makarivka, Neskuchne, Blahodatne, Storozheve e Novodarivka.

Fontes russas afirmaram que as forças ucranianas efectuaram ataques terrestres limitados na região ocidental de Zaporizhzhia.

Um blogger militar russo publicou imagens que supostamente mostram as forças ucranianas a capturar Lobkove, 24 km a sudoeste de Orikhiv, e Pyatykhatky, 23 km a sudoeste de Orikhiv.

Algumas fontes russas tentam minimizar os avanços ucranianos. Informaram que as batalhas estão a decorrer na "zona cinzenta" ou em áreas contestadas ou que as forças ucranianas estão a operar em áreas que as forças russas não ocupavam totalmente antes dos ataques ucranianos no sul da Ucrânia.