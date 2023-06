Kiev afirma que já vemos os primeiros resultados da contraofensiva

De euronews

Ucrânia anunciou a captura de três localidades aos russos no sudeste do país, Moscovo desvaloriza e diz que as povoações se encontravam na "zona cinzenta"

A Ucrânia anunciou a captura de três localidades aos russos no sudeste do país, Blagodatne, Neskuchne e Makarivka, de acordo com as Forças Armadas ucranianas "estamos a ver os primeiros resultados da contraofensiva".

Os avanços militares de Kiev são no entanto desvalorizados pelo Kremlin, que sublinha que as localidades em questão se encontravam na "zona cinzenta", área que não é controlada por nenhum dos países, e garante que as forças russas continuam a resistir aos ataques ucranianos.

O fim de semana ficou ainda marcado pela troca de perto de prisioneiros, com a Ucrânia a recuperar 95 soldados que estavam nas mãos dos russos e 94 soldados da Rússia a fazerem o caminho inverso.

Moscovo acusa ainda Kiev de bombardear intensamente várias localidades na região separatista de Donetsk e afirma que anulou um ataque de drones marítimos levado a cabo pela Ucrânia no Mar Negro. Segundo os russos, o seu navio estava no local a proteger as condutas de gás natural.