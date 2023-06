Último adeus a Silvio Berlusconi

Funeral do antigo primeiro-ministro italiano contou com a presença de cerca de dez mil pessoas

Itália despediu-se do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que morreu esta segunda-feira, aos 86 anos.

O funeral de Estado do falecido magnata dos média decorreu esta quarta-feira, na Catedral Duomo de Milão.

Estiveram presentes familiares, amigos, aliados e rivais políticos, bem como figuras do mundo da televisão e do futebol, onde Berlusconi construiu a sua fortuna.

Apesar dos escândalos financeiros e sexuais, o empresário ocupou o cargo de primeiro-ministro três vezes.

Foi o político italiano que esteve mais tempo no poder, após a queda do regime fascista com o fim da Segunda Guerra Mundial.