Frequentemente considerado o primeiro populista, Silvio Berlusconi trouxe métodos de comunicação do showbusiness para a política, tornando-se na figura mais polémica de Itália.

O ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, morreu aos 86 anos após receber tratamento contra a leucemia.

Nascido no seio de uma família de classe média de Milão, alcançou o sucesso como empresário imobiliário antes de se tornar um magnata dos media e, mais tarde, político. Dominou a narrativa pública durante 30 anos, vencendo três eleições gerais e mudando o curso da política em Itália.

O sucesso foi, no entanto, parcialmente ofuscado por muitos escândalos. A Euronews analisa o legado de Berlusconi

Número surpreendente de acusações contra Berlusconi

Berlusconi enfrentou 36 julgamentos - um recorde para um primeiro-ministro italiano - muitas vezes com acusações extremamente graves, como afiliação à máfia, suborno e prostituição de menores.

A única condenação definitiva está relacionada com fraude fiscal, em 2013. Foi expulso do parlamento e perdeu o cobiçado título de "Cavaliere del Lavoro" (Ordem de Mérito do Trabalho).

Acusava, com frequência, os procuradores de serem "vermelhos/Comunistas" e “politizados."

A inacreditável primeira vitória eleitoral

Berlusconi venceu a primeira eleição em 1994, apenas quatro meses depois de fundar o seu partido, o Força Itália (Forza Itália).

Foi uma vitória dupla: derrotou a maior coligação de centro-esquerda e favorita e conseguiu, ao mesmo tempo, ressuscitar politicamente o campo de centro-direita depois de um gigantesco escândalo de corrupção em 1992 quase o ter eliminado.

Silvio Berlusconi, em frente à bandeira do Força Itália, reivindica a vitória da aliança conservadora nas eleições gerais de Itália em Roma, 29 de março de 1994. Giulio Broglio/AP

Revolução na comunicação

O sucesso político de Berlusconi deveu-se, em grande parte, às suas habilidades de comunicação.

Magnata dos media, trouxe scripts ao estilo da televisão para a política com slogans cativantes e memoráveis como “estou a entrar em campo” ou “o amor sempre supera o ódio e a inveja.”

Não se esquivou de usar o seu império de meios de comunicação para a propaganda política, às vezes até em programas de entretenimento. Despertou sempre a atenção e apelos a leis de conflito de interesses mais rígidas, que, no entanto, nenhum governo, de esquerda ou de direita, jamais considerou.

Personalização da política

Antes de Berlusconi, a política em Itália estava polarizada entre católicos e comunistas.

Depois de Berlusconi, dividiu-se entre eleitores pró-Berlusconi vs. anti-Berlusconi.

Um dos hinos oficiais do seu partido intitula-se "Meno male che Silvio C’e", uma espécie de "Graças a Deus temos Silvio". Todo o seu grupo se identifica com ele e com tudo o que gravita ao redor dele.

Nunca designou um sucessor e é difícil imaginar qualquer futuro para o Forza Italia sem seu fundador.

Silvio Berlusconi posa antes do programa de TV "Porta a Porta" na sede da Rai 1 a 22 de maio de 2014 em Roma. SANDRO PACE/AP

Único primeiro-ministro italiano a completar um mandato

De 2001 a 2006. Berlusconi é o único primeiro-ministro na história republicana de Itália a permanecer no cargo por cinco anos consecutivos, até o fim efetivo do seu mandato.

No entanto, não foi o suficiente para ganhar um segundo mandato consecutivo, pois acabou por perder a votação de 2006 contra o seu rival Romano Prodi.

Uniu os “romanos" e os “nórdicos”

Berlusconi conseguiu ter sucesso na difícil tarefa de juntar o partido separatista Liga Norte e a “lealista” Aliança Nacional, agora Irmãos de Itália. Uma relação muitas vezes conturbada que, no entanto, levou a vários sucessos eleitorais.

Os dois partidos são aliados até hoje no governo de Giorgia Meloni. Uma ligação longa e rara, dada a extrema volatilidade da política italiana.

O líder da Liga Matteo Salvini, à esquerda, Silvio Berlusconi e a líder dos Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, em Roma, quinta-feira, 22 de setembro de 2022. AP/Gregorio Borgia

AC Milan

Berlusconi não ressuscitou apenas um campo político, mas também um clube de futebol. Tirou o AC Milan das águas rasas da Serie A para levá-lo à glória na Liga dos Campeões cinco vezes. Em Itália, ganhou mais títulos do que qualquer outro dono de clube de futebol.