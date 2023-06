"Piratas" que foram confrontados pelas forças especiais italianas eram migrantes em dificuldades

De Giulia Carbonaro

No último fim de semana, o ministro da Defesa italiano afirmou que as forças especiais do país estavam a resgatar um cargueiro sequestrado por piratas armados. A realidade é bem diferente.

A Itália enviou três navios militares, dois helicópteros e dezenas de unidades das forças especiais para resgatar um navio turco ao largo da costa de Nápoles, que os meios de comunicação social italianos noticiaram ter sido desviado por "piratas".

De acordo com as notícias divulgadas por vários jornais do país, como o Repubblica, Libero e La Stampa, um grupo de 15 "piratas" armados tinha tomado o controlo do cargueiro que se dirigia para França no sábado, fazendo refém a tripulação do navio depois de ter sido descoberta a bordo.

Mas os títulos sensacionalistas revelaram-se parcialmente enganadores. De onde é que os meios de comunicação social obtiveram a informação?

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, disse que as forças especiais italianas participavam numa operação para resgatar um cargueiro turco sequestrado por piratas armados com punhais. De acordo com o ministro, o capitão do Galatea Seaways conseguiu pedir ajuda por rádio a Ancara e as autoridades turcas remeteram o incidente para as italianas, uma vez que o navio se encontrava perto da costa do país.

Não se sabe ao certo porque é que Crosetto disse o que disse - mas não houve qualquer sequestro, nem pirataria. As pessoas a bordo do navio eram todos migrantes e requerentes de asilo que esperavam chegar a França. Foram descobertos pela tripulação do navio depois de terem usado uma faca para abrir a lona do camião onde estavam escondidos, para poderem respirar.

De acordo com relatórios divulgados posteriormente pelas autoridades, os imigrantes não ofereceram qualquer resistência e os elementos das forças especiais não tiveram de usar a força.

Fontes da procuradoria de Nápoles, que está a investigar o incidente, citadas por alguns meios de comunicação social, disseram que os investigadores concluíram que não houve ameaça, nem violência, nem tentativa de sequestro do navio. O resultado da investigação ainda não foi divulgado.

O ministério da Defesa italiano, por outro lado, confirmou que, embora alguns dos imigrantes estivessem de facto mal nutridos, dois deles estavam na posse de uma "arma branca". O ministério disse que as armas eram "objetivamente" uma ameaça para a tripulação do navio.

Questionado pela imprensa sobre o facto de ter relatado o incidente de forma enganadora, o ministro da Defesa disse que as autoridades italianas tinham respondido de acordo com os procedimentos habituais. Num comunicado de imprensa publicado na sexta-feira, o ministério da Defesa italiano disse o mesmo: as autoridades italianas foram chamadas para o que parecia ser uma situação de risco em que a tripulação estava em perigo imediato, e responderam em conformidade.

Embora o sequestro não tenha sido confirmado oficialmente, o ministério disse que era uma possibilidade na altura em que as autoridades foram chamadas.

A Euronews contactou a Guardia di Finanza, que disse não poder comentar o incidente, uma vez que há uma investigação em curso.

Como se explica o "exagero"?

"A escala da resposta sugere que também houve confusão por parte das autoridades italianas, o que pode ter contribuído para a rápida disseminação da desinformação", disse Andrew Geddes, professor de Estudos Migratórios e diretor do Centro de Políticas Migratórias do Instituto Universitário Europeu em San Domenico di Fiesole, Itália, à Euronews.

"A questão mais ampla é o que este incidente mostra no contexto da política europeia de migração - que se chama política de migração, mas que, na realidade, está a tornar-se uma política de cessação da migração", afirmou.

O mal-entendido em torno do incidente, de acordo com Geddes, mostra que a presunção padrão sobre os migrantes é de culpa. "A migração está a ser representada como uma forma de atividade criminosa, mesmo que neste caso não tenha sido", defende o professor.

Para Geddes, a migração é constantemente representada como uma ameaça para a Itália e para o resto da Europa, "que por vezes exige uma resposta militar". É também do interesse do governo italiano continuar a falar sobre migração e mostrar que estão a ser alcançados resultados concretos, de acordo com Geddes.

De acordo com uma sondagem recente realizada pela Demos e publicada pelo Repubblica, quatro em cada dez italianos (43%) consideram os imigrantes um perigo para a sua segurança pessoal. Esta percentagem tem vindo a aumentar nos últimos dois anos.