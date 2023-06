Ataque a escola no Uganda faz mais de 40 mortos

De Euronews

Ação foi levada a cabo por grupo terrorista considerado próximo do Daesh.

Pelo menos 41 pessoas, incluindo 38 estudantes, morreram num ataque a uma escola secundária na cidade de Mpondwe, no Uganda, junto à fronteira com a República Democrática do Congo. As autoridades culpam o grupo terrorista "Forças Democráticas Aliadas", com ligação ao Daesh.

Segundo a polícia local, os terroristas terão ateado fogo ao dormitório onde dormiam vários alunos da escola. Oito pessoas estão em estado crítico e várias outras foram raptadas pelos homens armados.

Ainda segundo as autoridades, a polícia ugandesa terá perseguido os atacantes até ao Parque Nacional de Virunga, na RDC, e está a tentar libertar os reféns.