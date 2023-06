Ativistas protestam em Berlim contra projeto de lei sobre o clima

De euronews

A versão final do projeto de lei sobre o clima, sobre a qual a coligação governamental demorou meses a chegar a um acordo, desiludiu os ativistas.

Ativistas protestaram em Berlim contra um projeto de lei sobre o clima que dizem ser mais fraco do que a versão inicial. A lei do aquecimento visava ajudar a transição das casas do petróleo e do gás para uma energia mais limpa.

Inicialmente, os Verdes queriam a proibição da instalação de novos equipamentos de aquecimento a petróleo e a gás, mas o FDP disse que as propostas eram muito caras.

“Existem muitos proprietários que são financeiramente capazes de fazer essa mudança por conta própria, mas há muitos outros que não o são e é claro que o governo federal tem que dar dinheiro para eles fazerem isso. Não podemos deixar ninguém para trás, mas nós precisamos dessa mudança e temos as opções financeiras na Alemanha para a fazer”, diz Matthias Walter, membro da direção da Deutsche Umwelthilfe.

Foram precisos meses para a coligação chegar a um acordo interno sobre o projeto de lei, mas o resultado foi uma versão mais fraca que a inicial, o que não agradou aos ativistas.

O partido FDP recusou os pedidos da Euronews para uma entrevista.