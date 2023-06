França vai lançar campanha de vacinação das aves de capoeira

De Euronews

Em maio, a gripe das aves foi identificada em vários departamentos do sudoeste francês.

Nos últimos meses, a gripe das aves voltou a ser notícia e motivo de alerta. O vírus H5N1 provocou a morte de milhões de aves e - em menor escala - o contágio de mamíferos, incluindo alguns seres humanos. Certas regiões do mundo, como a América do Norte e o Sudeste Asiático, foram mais afetadas. Segundo os especialistas, na Europa, neste momento, o risco é baixo.

Richard Peabody, epidemiologista da Organização Mundial da Saúde, explica que se trata de uma situação bastante grave para a população de aves, mas com baixo risco para os humanos. O especialista lembra que "não existe provas de que o vírus da gripe aviária tenha a capacidade de se transmitir de pessoa para pessoa".

Até agora o número de infeções humanas é baixo e afeta sobretudo pessoas que estiveram em contacto próximo com aves de capoeira infetadas.

"Para o público em geral, trata-se simplesmente de ser sensato e não tocar em aves mortas ou moribundas. Mas, mais importante ainda, para as pessoas que trabalham na indústria avícola, há recomendações sobre o que os trabalhadores devem fazer em termos de proteção, utilização de equipamento e monitorização da sua saúde", destaca Peabody.

A vacinação contra a gripe sazonal pode ter um impacto positivo. Pode reduzir o risco para as pessoas em contacto próximo com as aves de capoeira da chamada recombinação viral: quando o vírus da gripe sazonal se combina com o vírus da gripe aviária.

Não há provas da transmissão entre humanos

A gripe das aves é uma doença infecciosa aguda das aves domésticas e selvagens que foi descoberta há mais de 140 anos. A doença é caracterizada por lesões nos órgãos digestivos e respiratórios das aves e tem uma elevada taxa de mortalidade. Pode ser transmitida dos animais para os seres humanos de duas formas principais: diretamente das aves ou do ambiente contaminado, ou através de um hospedeiro intermediário, como um porco.

São necessários testes laboratoriais para diagnosticar a infeção humana e, até agora, não há provas que sugiram que a gripe das aves possa sofrer uma mutação para uma forma que possa ser transmitida de pessoa para pessoa.

França vai lançar campanha de vacinação das aves de capoeira

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças considera que o risco de transmissão ao público em geral é "muito baixo". No entanto, o Reino Unido detetou dois casos do vírus em trabalhadores do setor avícola, e a França vai lançar uma campanha de prevenção para vacinar as aves de capoeira.

A vacinação deverá ter início em outubro. Os agricultores pediram para começar mais cedo mas as autoridades francesas declararam que era necessário tempo para garantir a segurança dos testes, da produção e do armazenamento das vacinas.

Duas vacinas testadas em França já demonstraram ser altamente eficazes para os patos criados para a produção de "foie gras". E esta é uma boa notícia para o setor que sobreviveu a uma grave crise. Entre 1 de agosto de 2022 e 7 de junho de 2023, foram identificados 400 focos de gripe aviária em aves em França, de acordo com o Ministério da Agricultura.

Em maio de 2023, o vírus foi notificado nos departamentos de Gers, Landes e Pyrenées-Atlantiques, no sudoeste de França.

No total, 85 explorações foram infetadas. Segundo o Ministro da Agricultura francês, o pico de incidência já passou. O risco de propagação do vírus foi reduzido de "elevado" para "moderado".