Atirador faz quatro mortos junto a colonato na Cisjordânia

O ataque ocorreu numa área de serviço perto de Eli, nas proximidades de Ramallah

Um atirador palestiniano abriu fogo numa estação de serviço perto de Eli, num colonato israelita na Cisjordânia, esta terça-feira. Pelo menos quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. O atacante acabou abatido pelo exército israelita. Continuava-se à procura de possíveis cúmplices.

Esta tragédia mostra a frágil situação que se vive nos territórios ocupados da Cisjordânia. Na segunda-feira, Israel fez buscas no campo de refugiados de Jenin, no norte do país. Situação que desencadeou um dos mais ferozes combates israelo-palestinianos dos últimos anos. Seis palestinianos acabaram mortos, muitos outros foram feridos. Os militantes palestinianos acabaram a atacar veículos militares israelitas com bombas. As forças israelitas enviaram helicópteros para evacuar as tropas retidas.

De acordo com a Associated Press a onda de violência já provocou a morte a 128 palestinianos e 24 israelitas, só este ano.