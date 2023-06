Polícia faz buscas ao comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris

Polícia francesa faz buscas à sede do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris. As autoridades locais falam em suspeitas de corrupção.

O Comité organizador dos Jogos Olímpicos de Paris está a ser investigado por suspeita de corrupção.

A sede do organismo, localizada em Saint-Denis, nos subúrbios de Paris, está a ser alvo de buscas pelo Gabinete Central de Luta contra a Corrupção e Infrações Financeiras e Fiscais e pela Brigada Financeira da Polícia Judiciária de Paris. Uma informação avançada pela agência de notícias Associated Press (AP), citando fonte próxima da investigação.

Em comunicado, o referido comité confirmava o "raide" policial garantindo que estão a "cooperar com os investigadores para facilitar as suas investigações".

De acordo com um funcionário do gabinete do procurador para as Finanças, citado pela AP, as buscas estão ligadas a duas investigações preliminares relacionadas com os referidos Jogos Olímpicos que decorrerão em 2024.

Em 2017 tinha sido já aberto um inquérito por suspeita de desvio de fundos públicos, favoritismo e questões relacionadas com um contrato, não especificado, conseguido pelos organizadores do evento que se realizará na capital francesa entre 26 de julho a 11 de agosto do próximo ano.

Uma outra foi iniciada em 2022 na sequência de uma auditoria efetuada pela Agência Francesa de Combate à Corrupção.

O gabinete do procurador explicava agora que há suspeitas de conflito de interesses e favoritismo envolvendo vários contratos celebrados pelo comité organizador e a Solideo, a empresa responsável pelas instalações olímpicas.