Robótica ou moda? Crianças do Uzbequistão estão a ter formação para os desafios do século XXI

Da robótica ao design de moda, crianças em todo o país frequeentam centros de formaçâo estracurricular a um preço descrito como acessível. O objetivo do governo e da UNESCO 'e dar competências para o mercado laboral do século XXI.

A educação e a formação extraescolar estão a ser alvo de mudança no Uzbequistão. Em todo o país existem centros especiais de atividades extracurriculares, conhecidos como "Barkamol Avlod", o que em uzbeque que significa "geração harmoniosa".

Nos mais de 200 centros em todo o país são dadas às crianças competências para o futuro, em áreas tão variadas como a robótica, o design de moda, ou penteados.

As escolas Barkamol Avlodfazem parte do sistema educativo nacional do Uzbequistão e têm um custo é acessível - 4 dólares por mês, nas grandes cidades, ou menos nas pequenas cidades - para garantir um ensino abrangente.

De acordo com a directora do Departamento de Educação Extra-Escolar do Ministério da Educação do Uzbequistão, Indira Kholdarova, "as escolas infantis Barkamol Avlod são uma plataforma que dá às crianças a oportunidade de desenvolverem talentos escondidos e o seu potencial e, claro, de aplicarem essas competências para construírem carreiras futuras"

Aposta nas tecnologias

O governo uzbeque fez da informática e das tecnologias digitais uma das prioridades educativas.

No parque informático de Tashkent, o programa "Skills4Girls", uma iniciativa global da UNESCO que envolve 22 países, dá novas competências a raparigas com deficiência.

"Abrangemos todas as regiões, trazendo raparigas de meios desfavorecidos, incluindo raparigas com deficiência, para receberem formação em programação relacionada com o design e também em competências TIC relacionadas com o escritório, para poderem competir no mercado de trabalho" explica Munir Mammadzade, representante da UNICEF no Uzbequistão.

Programa "Skills4Girls" da UNICEF, que está a ser aplicado no Uzbequistão

O objetivo, acrescenta, é "continuar este programa em 2023 e introduzir a codificação em bloco e a robótica. Estas competências são muito procuradas e queremos dar esta oportunidade às raparigas uzbeques para que possam competir não só no mercado de trabalho nacional, mas também a nível mundial".

Noutra escola de Tashkent, especializada em tecnologias de informação, quando as aulas terminam, os alunos praticam desportos eletrónicos.

O diretor da escola, Fazliddin Ismailov, esclarece que "este desporto, tal como o xadrez e o tiro com arco, desenvolve excelentes qualidades nos alunos: pensamento lógico estratégico, qualidades de liderança e capacidades de comunicação. Por isso, os desportos eletrónicos são importantes".

E a oportunidade educativa extracurricular parece estar já a lançar sementes para o futuro dos alunos e do Uzbequistão, pelo menos a julgar pelas palavras de Muxiddinov Kamron, estudante na instituição.

Muxiddinov tenciona criar a sua própria organização comunitária de desportos eletrónicos, "para que, sempre que falarem em desportos electrónicos, as pessoas pensem pensem logo no Uzbequistão".