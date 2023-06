Marcha por justiça em Melilla

De Euronews

Mais de 70 pessoas continuam desaparecidas

Centenas de manifestantes reuniram-se no enclave espanhol de Melilla, na fronteira com Marrocos, para assinalar o primeiro aniversário da tentativa de entrada no território por parte de migrantes, na qual morreram pelo menos 23 pessoas.

Os manifestantes queixam-se da falta de respostas sobre o número de pessoas falecidas, quando há ainda mais de 70 desaparecidos. Pedem justiça e uma investigação ao sucedido.

O governo marroquino afirma que alguns migrantes morreram depois de caírem das vedações, enquanto outros sufocaram quando as pessoas entraram em pânico e se iniciou uma debandada.