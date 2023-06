Yevgeny Prigozhin revela os objetivos da ameaçadora movimentação militar do último fim de semana na Rússia

O líder do grupo paramilitar russo Wagner quebrou o silêncio e explicou os objetivos da movimentação militar do último fim de semana na Rússia.

Yevgeny Prigozhin garantiu, numa mensagem em vídeo registada em local não identificado, que não pretendia derrubar o poder no Kremlin, mas apenas motivar alterações nas cúpulas de defesa militar da Rússia e evitar a dissolução do grupo paramilitar privado que lidera.

"O objetivo da marcha era para não permitir a destruição do grupo Wagner, não para derrubar o poder no país", afirmou Prigozhin, num vídeo de 11 minutos, no qual assegurou que os civis com quem se cruzou nesse percurso rumo a Moscovo iniciado na sexta-feira à noite manifestaram apoio ao coletivo paramilitar que tem combatido pela Rússia na invasão da Ucrânia.

O líder dos mercenários sublinhou que a mobilização do grupo Wagner no sábado mostrou "os graves problemas de segurança" na Rússia, tendo o grupo percorrido "780 quilómetros com pouca resistência.”

“Mostrámos o nível de organização que o Exército russo deveria ter”, acrescentou.

Sublinhou ainda que no terreno não morreu um único soldado russo e lamentou que as unidades do grupo tenham sido obrigadas a responder aos ataques dos aviões e dos helicópteros das Forças Armadas russas que tentaram deter as colunas militares.

Prigozhin, exilado na Bielorrússia, não deu detalhes sobre o paradeiro atual nem sobre os planos futuros.