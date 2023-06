Ataque russo com mísseis atinge zona de restaurantes, no centro de Kramatorsk, no norte da região de Donetsk. Operações de busca e salvamento de mais vítimas em curso

Um ataque russo com mísseis atingiu esta terça-feira à noite uma pizaria, numa zona de restaurantes, no centro da cidade de Kramatorsk, no norte da região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Há pelo menos três mortos, incluindo uma criança, e 42 feridos, informou a polícia local, citada pelo portal "Ukrinform". Entre os feridos haverá pelo menos três estrangeiros, precisou o governador regional de Donetsk, Pavlo Kyrilenko. Pelo menos dois mísseis terão atingido a cidade. Um mesmo no centro, na zona dos restaurantes às 19h32, hora de jantar, e o outro nos arredores, em Bilenke. As operações de busca por mais vítimas estão em curso na zona dos restaurantes, informou o governo local. "Tudo aconteceu literalmente às 19:32 horas. Estamos todos a trabalhar e toda a assistência será prestada", assegurou Pavlo Kyrylenko, denunciado o que entende ser "mais um crime de guerra cometido pelos russos" ao direcionarem o ataque contra civis.

Guerra Rússia-Ucrânia