As sanções do Ocidente contra a Rússia estão realmente a funcionar?

A União Europeia (UE) aprovou o 11º pacote de sanções contra Moscovo, que estende as restrições a países terceiros.

A UE aprovou o 11º pacote de sanções contra Moscovo, mas desta vez direcionam-se principalmente a empresas fora da Rússia, que Bruxelas acredita estarem a ser usadas para contornar sanções anteriores.

Nos últimos meses, houve um aumento acentuado nas importações de produtos ocidentais para países que fazem fronteira com a Rússia. Supõe-se que essas cargas vão para a Rússia. Além disso, o trânsito pelo território russo também foi seriamente restringido, para que não se percam "acidentalmente" as mercadorias no caminho.

De acordo com os especialistas, o próprio facto de as sanções serem agora impostas a países terceiros mostra que as restrições originais não estão a funcionar como o pretendido e que a Rússia tem sido bem-sucedida a encontrar soluções alternativas. Mas quão eficazes realmente são é difícil dizer.

Alexandra Prokopenko, investigadora do Centro de Estudos Internacionais e do Leste Europeu, em Berlim, lembra que esta é uma situação sem precedentes para ambos os lados. "Estamos a assistir a um tipo de experiência económica que nunca aconteceu antes. Porque nenhum país jamais esteve sob tantas sanções. Existem agora mais de 13 mil sanções completamente diferentes contra a Rússia, o que é mais do que as sanções impostas ao Irão, Síria, Coreia do Norte e Cuba combinadas. Portanto, é muito difícil dizer que o mecanismo [de contornar as sanções] é confiável”.

E a Europa está a tentar garantir que as empresas entendem a situação. "A aplicação das sanções deve ser acompanhada por uma tentativa de educar as empresas, porque algumas empresas provavelmente estão a violar as sanções involuntariamente. Por exemplo, têm um pedido de rolamentos de esferas para o Cazaquistão e estão completamente felizes em exportar rolamentos de esferas para o Cazaquistão, sem saber que estes vão diretamente para a Rússia e ajudar a maquinaria de guerra russa" explica Berit Lindeman, secretária-geral do Comité Norueguês de Helsínquia.

A economia russa é sustentável?

Os economistas observam que o efeito a curto prazo das sanções não foi tão grave quanto o esperado. A economia russa encolheu -2,1% no ano passado (2022), enquanto as previsões do Fundo Monetário Internacional sugerem até um crescimento de 0,7% em 2023.

A energia desempenhou um papel importante. O volume das exportações russas caiu constantemente em 2022, mas os preços subiram ainda mais rápido, de modo que, no final, de acordo com o Banco Central da Rússia, o Kremlin ganhou ainda mais dinheiro com as vendas de gás para a Europa em 2022 do que em 2021.

Mas agora o processo de "desconexão" da Europa em relação à Rússia praticamente acabou. Segundo a Comissão Europeia, em fevereiro de 2023, as receitas da exportação de petróleo russo foram 41,7% inferiores às de fevereiro de 2022.

Além disso, pelas mesmas "rotas de desvio", segundo dados ocidentais, a Rússia conseguiu compensar no máximo um quarto das mercadorias atingidas pelas sanções e, segundo algumas estimativas, apenas 10%. Se a luta contra as formas de contornar as sanções for bem-sucedida, o problema intensificar-se-á muitas vezes.

A médio e longo prazos, porém, as sanções já causaram prejuízos potenciais.

"Claro que uma guerra em si pode realmente impulsionar a economia. Portanto, a um certo nível, alguém pode ser enganado por números, acreditando que há muita atividade na economia, mas muito disso está realmente relacionado com a atividade de guerra em si", diz Berit Lindeman.

“As autoridades russas estão empenhadas no que eu chamaria de 'keynesianismo militar', ou seja, a redistribuição de recursos na economia ocorre principalmente por meio do complexo militar-industrial. O problema é que o complexo militar-industrial da Rússia nunca conseguiu converter o seu know-how em algumas áreas civis. Isso significa que o desequilíbrio vai crescer e uma "bolha" vai "inchar" em torno do complexo militar-industrial. E, consequentemente, tudo vai "encolher" nas áreas civis, porque todos os recursos vão fluir para o setor militar. Isso não tem nada a ver com o crescimento normal. Portanto , a curto prazo, as sanções falharam em derrubar uma fera como a economia russa. Mas a longo prazo ela está profundamente doente", explica Alexandra Prokopenko.

Potenciais conflitos

A lista de sanções da UE inclui empresas da China. Será que esta situação originará um conflito entre a Europa e a China? Por um lado, a UE e o Império Celestial estão intimamente ligados economicamente e, segundo especialistas, Pequim não enfrentará a Rússia diretamente, mas também não seguirá a agenda ocidental.

"Não apenas a Europa, mas também os Estados Unidos não podem fazer nada sobre o facto de que o nível de comércio entre a Rússia e a China é tão alto que é muito fácil esconder qualquer violação de sanções neste volume. Mas vou assumir que a China pode acompanhar os seus aliados europeus e transferir o comércio com a Rússia para empresas que, em geral, estão basicamente envolvidas em servir as relações comerciais da China com o Irão, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, aqueles países com os quais é impossível negociar no atual sistema bancário e financeiro. Não descarto que a Rússia seja simplesmente transferida para o mesmo lugar", acredita Alexandra Prokopenko.

Também não é lucrativo para a Europa colocar diretamente a República Popular da China contra si. Mas muitos na UE estão prontos a fazê-lo, em caso de emergência.

"Estamos em guerra e a China precisa entender que a segurança europeia está em jogo e não é útil que as empresas chinesas estejam a ajudar a contornar as sanções que introduzimos. Portanto, a guerra tem um custo, também possivelmente para o relacionamento com a China. Mas, em algum momento, a China precisa decidir se quer ficar do lado da Europa ou do lado de Putin", diz Berit Lindeman.

Sul Global

Juntamente com o "pivô para o leste" (para a China), Moscovo fala sobre o "pivô para o sul", para fortalecer os laços com os países da Ásia, África e América Latina.

Os países pobres do Sul Global não podem tornar-se um substituto de pleno direito para o Ocidente. Mas a sua posição, a recusa em condenar politicamente o Kremlin e em aderir a sanções económicas - continua a ser um fator importante.

Os especialistas não descartam, embora seja improvável a curto prazo, que o Ocidente tenha de estender as sanções anti-russas a um número crescente de países terceiros que já criticam abertamente as ações dos EUA e da UE.

Alexandra Prokopenko explica: "Parece-me que os países ocidentais chegaram a um ponto em que precisam parar e pensar de maneira geral sobre a política de sanções, não apenas contra a Rússia, mas em geral, as sanções como um instrumento de política económica, que de algo extraordinário se torna algo comum e normal. Isto significa que este regulamento precisa de alguns ajustes, de ser repensado. Talvez faça sentido não introduzir restrições adicionais, mas em geral tentar repensar todo o quadro de sanções".