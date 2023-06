Kevin Spacey começa a ser julgado em Londres por abuso sexual

De Euronews

O ator responde a 12 acusações de abuso sexual e declara-se inocente

Kevin Spacey enfrenta acusações de agressão sexual, violação e atentado ao pudor em tribunal. Um total de 12 acusações que começaram a ser julgadas esta quarta-feira em Londres.

A primeira manhã da audiência, no Southwark Crown Court, no sul da capital britânica, foi dedicada à seleção do júri e à resolução de pormenores processuais. O juiz também detalhou o teor das 12 acusações contra o ator norte-americano.

A acusação terá a palavra na sexta-feira de manhã e o julgamento deverá durar um mês.

Os factos terão ocorrido entre 2001 e 2013, período em que o ator norte-americano vivia em Londres, onde foi diretor do Old Vic, um dos mais importants teatros da capital britânica.

As quatro vítimas permanecem anónimas ao abrigo da lei.

"Há gente disposta a contratar-me assim que eu for ilibado"

Kevin Spacey declarou-se inocente de todas as acusações de que é alvo em várias audiências preliminares, nas quais compareceu pessoalmente ou por videoconferência.

Quando foi dada luz verde à acusação, o ator disse estar "desiludido", mas anunciou a intenção de comparecer perante os tribunais britânicos para "provar a inocência".

"Neste momento, muitas pessoas têm medo de serem marginalizadas se me apoiarem", disse o ator recentemente, numa entrevista ao Zeit, um meio de comunicação social alemão, antes do seu julgamento.

"Mas sei que há gente que está disposta a contratar-me assim que eu for ilibado das acusações em Londres", acrescentou.

No ano passado, nos Estados Unidos, o ator foi absolvido em outros dois processos de abuso sexual desencadeados no âmbito do movimento #MeToo.

Spacey era em 2017 protagonista da premiada série "House of Cards". Na sequência das primeiras acusações, foi retirado da temporada final.

O ator voltou recentemente a ter trabalho, aparecendo em 2022 no filme do realizador italiano Franco Nero "The Man Who Drew God", e interpretando o falecido presidente croata Franjo Tudjman no filme biográfico "Once Upon a Time in Croatia".