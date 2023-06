Catalunha acaba com proibição de topless em piscinas públicas

De Euronews

Em nome da igualdade e pelo fim da discriminação. Foi desta forma que o governo da catalunha justificou a decisão.

Este verão, na Catalunha, será possível fazer "topless" em qualquer piscina pública. O Governo da região enviou uma carta a todos os municípios para lembrar que "proibir as mulheres de utilizar as instalações com o tronco nu, constitui uma discriminação", tal como não permitir o acesso a quem opte por "um fato de banho que cubra mais partes do corpo", como o 'burquíni' ou o fato de banho completo.

O governo catalão afirma ter recebido várias queixas de discriminação nas piscinas públicas. Por essa razão, foi decidido enviar a carta às câmaras municipais em março passado, com tempo suficiente para alterar os regulamentos.

O governo catalão insiste que não se pode proibir uma mulher de amamentar numa piscina municipal nem a entrada de "qualquer grupo devido à sua origem étnica".