A última missão do Ariane 5

De euronews

Viagem de estreia terminou em explosão, a 117.ª e última missão foi lançada com sucesso

É o fim de uma era na exploração espacial europeia. O Ariane 5 foi lançado com sucesso na noite de quarta-feira para a sua 117ª e última missão, uma marca impressionante se tivermos em conta que o lançamento de estreia, em junho de 96, terminou com a explosão do foguetão.

A reforma do Ariane 5 não deixa de gerar alguma preocupação na Agência Espacial Europeia uma vez que o sucessor, o Ariane 6, ainda nem tem data prevista para o primeiro voo de teste.