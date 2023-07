Começou a campanha em Espanha para as legislativas antecipadas

De euronews

No dia 23 de julho, os espanhóis elegem um novo governo. As sondagens que têm sido reveladas dão uma ligeira vantagem ao Partido Popular.

Arrancou a campanha para as eleições legislativas de 23 de julho em Espanha, que estavam previstas para dezembro, mas que o primeiro-ministro decidiu antecipar, depois da derrota da esquerda nas eleições locais e regionais realizadas no final de maio. As sondagens dão uma pequena vantagem ao Partido Popular.

"Para mim estas eleições são importantes, porque este partido precisa de uma mudança", diz Eliseo Regidor, comercial.

"Não me interessa a política porque todos me dececionaram, todos eles. Da esquerda à direita", afirma Luis Torres, funcionário público.

As sondagens divulgadas esta semana mostram uma recuperação ligeira do Partido Socialista Espanhol e uma descida da direita que pode ser explicada por recentes acordos de governo entre o Vox e o PP em regiões autónomas e municípios.

A maioria das sondagens tem apontado o VOX como terceira força política, com aproximadamente 15% dos votos, mas algumas dizem que o terceiro partido mais votado será a plataforma de extrema-esquerda Sumar.