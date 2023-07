Verstappen vence Grande Prémio da Grã-Bretanha

De euronews

Piloto neerlandês aumentou vantagem no Mundial de F1

Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a sexta vitória consecutiva, alargando ainda mais a vantagem no comando no Campeonato do Mundo.

Atrás do piloto neerlandês da Red Bull, ficaram os britânicos Lando Norris da McLaren na segunda posição e Lewis Hamilton da Mercedes em terceiro.

Verstappen tem agora 255 pontos no Mundial, contra os 156 de Sergio Perez, também da Red Bull, que lidera o Mundial de Construtores.