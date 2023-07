Bakhmut volta a estar a ferro e fogo

Batalha pelo controlo da cidade intensifica-se e Kiev assegura que fez avanços na região

Bakhmut voltou a ser palco de combates intensos entre Ucrânia e Rússia. A batalha pelo controlo da cidade já custou milhares de vidas e após uma acalmia no mês de junho, nos últimos dias, os combates intensificaram-se novamente.

De acordo com o ministério da Defesa da Ucrânia, as suas tropas fizeram "avanços definitivos" na região, uma reivindicação validade pelo ministério da Defesa do Reino Unido.

A liderança russa, no entanto, considera politicamente inaceitável perder o controlo de Bakhmut. Sasha Vakulina analisa a situação.