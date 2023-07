Presidente uzbeque reeleito sem surpresa

De Euronews

Mirzoiev obteve 87% dos votos segundo os resultados preliminares

O presidente do Uzbequistão, Chavkat Mirzoiev, foi reeleito no escrutínio deste domingo com certa de 87 por cento dos votos, segundo os resultados preliminares avançados pela Comissão Eleitoral do país.

Um resultado que não traz surpresas, já que os três rivais eram pouco conhecidos e praticamente não fizeram campanha.

Graças às emendas constitucionais avançadas no início do ano, que aumentaram o número de mandatos consecutivos possíveis e a sua duração, Mirzoiev poderá manter-se no poder pelo menos até 2037.