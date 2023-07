Sete mortes em ataque russo a centro de distribuição de ajuda humanitária

Aumenta para sete o número de mortos provocados pelo ataque russo a um centro de distribuição de ajuda humanitária em Orikhiv, no sul da Ucrânia.

O número de mortos, na sequência do ataque russo de domingo a um centro de distribuição de ajuda humanitária, em Orikhiv, no sul da Ucrânia, subiu para sete. As equipas de resgate encontraram mais três corpos entre os escombros. As buscas, neste centro, localizado numa escola, já terminaram. Segunda-feira, o governador regional tinha já classificado o bombardeamento como um "crime de guerra".

Na segunda-feira, a organização não-governamental World Central Kitchen, lamentava o sucedido dizendo que tem trabalhado com o centro bombardeado na distribuição de alimentos e água em toda a região de Zaporíjia

Novo dia de guerra na Ucrânia

A Rússia atacou, na última noite, a região ucraniana de Odessa. Mais de duas dezenas de drones Shahed, de fabrico iraniano, foram destruídos pelas defesas aéreas ucranianas. Os destroços provocaram incêndios em dois terminais do porto, um deles dedicado à exportação de cereais. Dois edifícios administrativos do porto foram danificados no ataque. Uma informação avançada, na manhã de terça-feira, por Oleg Kiper, chefe da Administração Militar da região de Odessa.

A Rússia ataca, frequentemente, o porto de Odessa para, alegadamente, destruir infraestruturas fundamentais para a economia ucraniana.

Depois da explosão da barragem de Nova Kakhovka a limpeza

Voluntários, que tinham ajudado na evacuação de pessoas das ruas inundadas após a explosão da barragem de Kakhovka estão agora a remover os destroços trazidos pela água. Na região de Kherson, sobrou pouca coisa aos habitantes.

O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia partilhou um vídeo dos bombeiros sob bombardeamento inimigo enquanto extinguiam um incêndio na região de Donetsk. Os soldados da paz foram obrigados a procurar abrigo, ninguém ficou ferido.