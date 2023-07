Terminam buscas para encontrar o pequeno Émile sem avanços na investigação

De Nara Madeira com

Em França, terminaram as buscas para encontrar o pequeno Émile sem que haja avanços na investigação.

Cinco dias depois do desaparecimento de uma criança de dois anos, em Le Vernet, França, terminam as buscas por Émile e o processo entra numa nova fase mas sem que, até ao momento, haja quaisquer pistas.

O Ministério Público anunciou que foi criada uma célula nacional de investigação. O objetivo é aumentar os meios científicos e técnicos. Por agora, continua tudo em aberto.

No terreno os investigadores ouvem os habitantes da localidade onde tudo aconteceu e pessoas que estavam ali no dia em que a criança desapareceu. As pistas que se seguiram até aqui não deram em nada.

O menino estava ao cuidado dos avós no seu primeiro dia de férias, quando desapareceu naquela que é uma região montanhosa e íngreme. As últimas pessoas que o viram terão sido dois vizinhos.