Encontrados restos mortais do pequeno Émile

Ossadas descobertas agora correspondem ao crânio e aos dentes do menino de dois anos e meio. Émile estava desaparecido desde julho.

As autoridades francesas encontraram restos mortais pertencentes ao pequeno Émile, a criança de dois anos e meio que estava desaparecida desde julho numa aldeia dos Alpes.

As ossadas correspondem ao crânio e aos dentes do menino, o que deixa a polícia com vários mistérios nas mãos. O primeiro é: Onde está o resto das ossadas? Por isso estão a decorrer novas buscas. Outro mistério é saber se as ossadas, agora descobertas por uma mulher que fazia uma caminhada, sempre estiveram naquele local ou foram transportadas para lá recentemente. Não é certo que aquele sítio, a cerca de um quilómetro do local do desaparecimento, tenha já sido alvo de buscas.

A perícia legal pode agora determinar se a morte da criança foi acidental ou criminosa.