Paris: Três feridos após ataque com faca em estação de comboio

De Euronews

Um ataque com faca fez pelo menos três feridos esta manhã na Gare de Lyon, em Paris.

De acordo com a polícia de Paris, três pessoas ficaram feridas esta manhã depois de um homem as ter atacado com uma faca na Gare de Lyon.

O alegado autor do ataque, que tinha em sua possa uma carta de condução italiana, terá nacionalidade maliana, segundo o jornal Le Figaro. O suspeito, de 32 anos, foi detido pela polícia.

Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros e uma terceira está com prognóstico reservado, mas livre de perigo, segundo o mesmo jornal.

Desconhece-se o motivo do ataque. As autoridades disseram que tudo aconteceu numa das estações subterrâneas da Gare. Foi também reportado que o suspeito sofre de problemas psiquiátricos.