Ataque à faca em escola da Alemanha faz quatro feridos, dois com gravidade

De Euronews

O agressor, um jovem de 17 anos, ficou também gravemente ferido. Escola confirmou que jovem sofre de problemas mentais.

PUBLICIDADE

Quatro estudantes ficaram feridos, dois dos quais com gravidade, num ataque à faca numa escola secundária na cidade alemã de Wuppertal.

O suspeito do ataque, um estudante de 17 anos, terá também infligido ferimentos a si próprio e ficou igualmente ferido com gravidade. O jovem foi detido, segundo o ministro do Interior do Estado da Renânia do Norte-Vestefália. A escola confirmou que o suspeito sofre de problemas mentais.

Não há informações sobre um possível motivo, e acredita-se que o suspeito seja um agressor solitário.

As autoridades disseram que a escola Wilhelm-Doerpfeld foi evacuada e que "os alunos estão seguros e a ser tratados". Foi criado um gabinete de contacto com as famílias dos estudantes, junto à escola.