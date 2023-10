De Euronews

Porque foi assassinada Samantha Woll? A polícia pede que não haja especulação até a investigação apurar as causas do assassinato da presidente da sinagoga de Detroit

PUBLICIDADE

A presidente da sinagoga de Detroit, Samantha Woll, foi encontrada morta com múltiplos sinais de facadas, este sábado perto de casa. A polícia norte-americana ainda não tem pistas sobre o motivo possível do crime e pede ao público que evite especulações até ser apurado o móbil. O FBI tomou conta do caso.

Ultimamente ocorreram vários incidentes judo fóbicos e islamofóbicos nos EUA, mas neste caso os investigadores dizem não ter, por enquanto, "nenhuma evidência que indique que este tenha sido um ato motivado pelo antissemitismo".

A Federação Judaica de Detroit afirma que não havia “ameaças conhecidas” contra Samantha Woll.