Três pessoas foram mortas a tiro nas instalações de uma empresa de transporte marítimo nos subúrbios de Atenas. Atirador, de 70 anos, também foi encontrado morto.

Quatro pessoas morreram esta segunda-feira num tiroteio dentro das instalações de uma empresa de transporte marítimo num subúrbio a sul de Atenas, disseram fontes policiais gregas.

Três das vítimas foram abatidas a tiro por um homem que depois também foi encontrado morto numa cave do edifício. Entre as vítimas do tiroteio estará o proprietário da empresa.

Segundo a imprensa grega, o atirador era ex-funcionário da empresa e tinha sido despedido "há algum tempo", mas só há poucos dias é que teria sido informado de que teria de sair da casa que lhe tinha sido cedida pela empresa.

O homem de 70 anos terá entrado no edifício armado com uma espingarda e abriu fogo sobre os funcionários.

Após o tiroteio, barricou-se no interior das instalações, sendo encontrado morto, mais tarde, "na cave do edifício com a espingarda ao lado", adiataram as autoridades.

O incidente também deu origem a uma situação de reféns, que mobilizou a polícia, bombeiros e uma unidade antiterrorismo.