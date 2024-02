Vários feridos em ataque com substância corrosiva em Londres

De Euronews

A polícia britânica pediu a colocaboração dos cidadãos para localizarem o suspeito, que fugiu do local do ataque.

PUBLICIDADE

Uma mulher de 31 anos e sua filha de três anos ficaram gravemente feridas, depois de terem sido atacadas com ácido corrosivo, na passada quarta-feira, no bairro de Clapham, no sul de Londres.

Pelo menos outras nove pessoas, incluindo uma menina de oito anos, ficaram feridas no mesmo ataque, de acordo com a polícia metropolitana.

A mulher, as duas crianças e outros feridos foram levados para o hospital, segundo as agências internacionais. O detetive superintendente Alexander Castle, que está a acompanhar o caso, disse que também três polícias foram assistidos no hospital, embora apresentassem ferimentos menores.

A polícia, que qualificou o ocorrido como um "incidente terrível", procura um homem que foi visto a fugir do local e pediu a colaboração dos cidadãos para o localizar.

As autoridades estão também a realizar testes para determinar que substância química que causou as lesões, descrevendo-a como "corrosiva".