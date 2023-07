Combate ao fogo na Suíça pode levar várias semanas

De Euronews

Mesmo se o incêndio no Alto Valais está controlado, as operações dos bombeiros estão longe de estar terminadas.

O incêndio florestal no norte do cantão de Valais, na Suíça, está controlado. O fogo já não está a propagar-se, segundo o chefe de operações dos bombeiros locais. Uma vez que o vento abrandou e o desenvolvimento do fumo diminuiu, o trabalho de extinção pôde ser feito com helicópteros. No entanto, ainda não foi possível levantar o alerta.

Diz Mario Schaller, diretor de operações dos bombeiros: "Durante os primeiros voos de reconhecimento, pudemos constatar que, na zona de Oberried, as casas estavam intactas. Tanto quanto se pode ver atualmente, não há edifícios danificados. Também não se registam danos no gado. Ou seja, todas as evacuações que fizemos ontem como medida de precaução foram bem-sucedidas."

205 pessoas foram retiradas da zona e colocadas em abrigos de emergência. Os bombeiros estimam que os esforços de combate ao fogo na área queimada, que estimam em cerca de 140 campos de futebol, vão levar vários dias ou podem mesmo levar semanas. Se o vento voltar a aumentar, teme-se que as chamas voltem a propagar-se.