Milhares de pessoas fogem de resorts na Grécia com medo das chamas

De euronews

A Grécia está a enfrentar incêndios florestais nos arredores de Atenas, com os ventos fortes e as altas temperaturas a dificultarem o combate.

Fogos florestais nos arredores de Atenas obrigaram milhares de pessoas a fugir de resorts à beira-mar.

As autoridades emitiram ordens de evacuação para pelo menos seis comunidades do litoral quando dois grandes incêndios florestais se aproximaram de cidades turísticas, numa altura em que as rajadas de vento atingiram os 70 km por hora. O vento espalhou as chamas por matagais e pinhais ressequidos por dias de calor extremo.

O exército, as forças especiais da polícia e voluntários retiraram idosos das suas casas, resgataram cavalos de um estábulo e ajudaram monges a fugir de um mosteiro ameaçado pelas chamas.

Casas de férias foram destruídas pelas chamas na segunda-feira.

Esta terça-feira de manhã, aeronaves ajudaram no combate a três incêndios florestais nas regiões de Ática, Corinto e Viotia, pelo segundo dia. Ventos fortes e temperaturas altas dificultavam a tarefa dos bombeiros.

São previstas temperaturas ainda mais altas no final da semana.