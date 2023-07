Húngaros angariam dinheiro para ajudar batalhão do exército ucraniano

De euronews

A inicativa que decorre no Facebook já angariou mais de 113 milhões de florins húngaros, o equivalente a 300 mil euros.

Cidadãos húngaros estão a angariar dinheiro para apoiar os soldados que lutam no lado ucraniano na Transcarpátia. Ajudam com quase tudo, menos armas, munições e explosivos.

No dia 23 outubro de 2022, foi publicado no Facebook este vídeo que mostra os primeiros soldados húngaros a entrar na aldeia de Ambarne, perto da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, com uma bandeira húngara com um buraco como lembrança da revolução de 1956 e uma bandeira ucraniana.

Quando um grupo de húngaros viu as imagens, decidiu ajudar o batalhão que se autodenomina "Dragões Transcarpáticos" do exército ucraniano.

"É preciso muita energia elétrica para operar uma guerra moderna. Nós levámos-lhes muitas baterias, grandes baterias industriais, baterias de oito quilos, muitas baterias de bolso, menores, mas poderosas, drones, equipamentos civis de visão noturna, telémetros, roupa polar especial e meias de escalada, usadas nos Himalaias durante o inverno", diz o organizador Balázs Trautmann.

A iniciativa para ajudar o batalhão já arrecadou o equivalente a 300 mil euros. Mais de metade já foi entregue. Os organizadores estão em contacto com o professor Ferenc Sándor que integra o batalhão e continua a dar aulas virtuais nas trincheiras.