Presidente sul-coreano subiu a bordo de submarino dos EUA com capacidade nuclear

O presidente da Coreia do Sul subiu a bordo do submarino USS Kentucky e enviou um forte aviso à Coreia do Norte.

Esta é a primeira vez em décadas que um submarino com capacidade nuclear faz escala na Coreia do Sul.

A Coreia do Norte respondeu com o lançamento de dois mísseis balísticos de curto alcance.

"A Coreia do Sul e os EUA darão uma resposta firme às crescentes ameaças nucleares da Coreia do Norte através do Conselho de Consulta Nuclear e através do destacamento regular de ativos estratégicos, como os submarinos de mísseis balísticos", afirmou o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol.

Os Estados Unidos enviaram o submarino após repetidos testes de mísseis do regime norte-coreano, que conta apenas com a China e, em menor grau, a Rússia como parceiros regionais. Pequim diz estar preocupada com o interesse de alguns numa escalada de tensão regional que prejudica a desnuclearização da península coreana.