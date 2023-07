The Cube: a desinformação na campanha eleitoral espanhola

De euronews

Nesta edição, damos-lhe conta de algumas informações falsas que estão a ser partilhadas nas redes sociais na contagem decrescente para as legislativas de domingo.

A poucos dias das eleições legislativas em Espanha, informações falsas correm nas redes sociais. Nesta edição do The Cube analisamos algumas das informações difundidas e dizemos-lhe se são verdadeiras ou falsas. Será que é impossível votar se estiver fora da sua residência? Será que o Vox foi retirado de alguns boletins de voto? Descubra as respostas assistindo ao programa (clique no vídeo acima) e obtenha ainda algumas dicas para combater a desinformação.