Espanha reflete sobre o caminho a seguir nas eleições de domingo

Pedro Sánchez fecha campanha a olhar para o passado, Alberto Núñez Feijóo pede mudança

Domingo é dia de eleições em Espanha e chegou esta sexta-feira ao fim a animada campanha eleitoral. Pedro Sánchez juntou os apoiantes em Madrid num comício a olhar para o passado, para os destaques do seu mandato como Presidente do Governo mas também para os escândalos que marcaram o último executivo dos rivais políticos.

Alberto Núñez Feijóo, por sua vez, fechou a campanha na Corunha, onde foi Presidente da Comunidade Autónoma da Galiza durante 13 anos, e pediu mudança para o país.

O líder do Partido Popular sonha com uma maioria absoluta mas não fecha a porta a uma coligação com o Vox, naquela que seria a primeira vez desde a morte de Franco que teríamos a extrema-direita no governo espanhol.

O partido de Santiago Abascal é desde 2019 a terceira força política no parlamento, um estatuto agora ambicionado pela Sumar, uma coligação formada para estas eleições que une várias forças de esquerda e independentistas.

Sábado é dia de reflexão, domingo Espanha decide por onde quer seguir.