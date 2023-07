Espanhóis votam para escolher futuro governo

De Euronews

Sondagens apontam para eventual vitória de Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, à frente do rival Pedro Sánchez, PSOE, mas maioria absoluta será difícil.

Os espanhóis vão hoje às urnas para escolher novo Governo, mas, ao que tudo indica, nenhum partido deverá conseguir a maioria absoluta.

As sondagens dão a vitória a Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular, mas Pedro Sanchéz (PSOE), o atual líder do executivo socialista, apelou à salvaguarda da democracia.

Este ano já se bateram recordes. Mais de 2,47 milhões de pessoas votaram por correio, com as férias de verão e as altas temperaturas a ditarem a mudança e a despertarem o fantasma da abstenção.

Pedro Sanchéz juntou forças com Yolanda Díaz. A atual ministra do Trabalho, candidata pela plataforma Sumar, alertou para os perigos de uma eventual coligação entre a direita e a extrema-direita.

O líder do Partido Popular também procura a maioria. Mas se falhar, há quem queria entrar no Governo: S****antiago Abascal, líder do partido de extrema-direita Vox, perfila-se para uma oportunidade.