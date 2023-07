Contagem decrescente para as legislativas de domingo em Espanha

De euronews

A poucos dias das eleições antecipadas, em pleno verão, já foi batido um recorde: o da votação por correio

São os últimos preparativos para as eleições legislativas antecipadas de domingo, em Espanha. Com muitos eleitores de férias, longe da área de residência, já foi batido um recorde: o de votos por correio. Cerca de 7% do total de eleitores pediram para votar desta forma.

A realização de eleições em pleno verão tem motivado críticas. Os socialistas são acusados de terem escolhido esta data intencionalmente, para que os eleitores descontentes com o Governo não vão às urnas.

Quase todas as sondagens dão a vitória ao Partido Popular.