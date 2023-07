De Graham Keeley

O Vox poderá fazer parte do governo nacional após as eleições de 23 de julho. Algumas decisões que o partido tomou a nível regional já foram condenadas.

A bandeira do arco-íris está no centro da cada vez mais amarga campanha eleitoral em Espanha.

O partido de extrema-direita Vox insistiu que o símbolo do movimento LGBT fosse retirado dos edifícios sede das autoridades das Ilhas Baleares, o que provocou uma reação em todo o país.

A bandeira também esteve em causa em outras autarquias locais onde o Vox fez um acordo para governar em aliança com o Partido Popular (PP), conservador e moderado, depois de a direita ter obtido vitórias convincentes nas eleições locais de maio.

Faz tudo parte de uma guerra cultural que irrompeu na cena política espanhola, já de si polarizada, antes das eleições antecipadas de 23 de julho.

O Vox, um movimento nacionalista-populista semelhante ao Irmãos de Itália, ao Fidesz da Hungria e ao partido Lei e Justiça da Polónia, estava no deserto político há cinco anos, mas é agora o terceiro maior partido no parlamento espanhol e pode vir a ser a formação-chave depois das eleições do próximo mês se, como uma série de sondagens sugerem, o PP ganhar a maioria dos votos.

Os críticos referem os direitos dos homossexuais e das mulheres como um dos alvos do Vox e dizem que a formação também se opõe ao lobby trans, aos imigrantes ilegais e ao Islão.

"Este partido não é apenas uma ameaça para as feministas, mas também para o coletivo LGBT e para os imigrantes", disse à Euronews Patricia Aranguren, da Comissão 8M em Madrid, que recebeu o nome da celebração do Dia Internacional da Mulher.

"Estamos determinados a não deixar que nenhuma das coisas que trabalhámos tão arduamente para conseguir seja retirada se eles chegarem ao poder.”

Violência intrafamiliar vs. violência doméstica

O partido de extrema-direita gostaria de acabar com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que o Vox acredita que só o casamento entre homens e mulheres é "natural", mas admite que a parceria civil é permitida. O Vox também gostaria de proibir a adoção por casais homossexuais.

No entanto, Santiago Abascal, o líder do Vox, disse num comício em Barcelona, no sábado, que o seu partido apoia os direitos dos homossexuais.

"O Supremo Tribunal não permite o hastear de bandeiras não oficiais em edifícios públicos e muitos homossexuais, que votam em nós, sentem-se representados por esta bandeira (espanhola) que os respeita, a de Espanha, a de todos nós", afirmou.

A luta contra a violência doméstica também tem ocupado um lugar de destaque na campanha eleitoral.

Em Valência, onde o PP conservador vai partilhar o poder com o Vox, as autoridades regionais alteraram a definição de violência doméstica para violência “intrafamiliar."

Ambos os partidos prometeram medidas para combater a "violência intrafamiliar, especialmente a sofrida por mulheres e crianças, garantindo a igualdade entre todas as vítimas”.

A Vox defende que tanto os homens como as mulheres podem ser vítimas de violência doméstica, mas as estatísticas oficiais mostram que a maioria das vítimas são mulheres. Em 2022, registaram-se 41.321 incidentes de violência doméstica, dos quais 37.593 envolveram mulheres e em 3.495 casos as vítimas eram homens, de acordo com dados do governo.

Uma linha difícil de seguir para o PP

O conservador Partido Popular (PP) e o Vox, um potencial parceiro de coligação, ainda têm lugares suficientes para formar um governo, mas perderam terreno para os socialistas no poder, de acordo com duas sondagens publicadas na segunda-feira.

Alberto Núñez Feijóo, o líder do PP, tem afirmado constantemente que procurará obter uma maioria absoluta, mas as sondagens sugerem que o seu partido ficará aquém dos números necessários.

O líder do PP, que se apresenta como um moderado, teve de adotar uma linha cuidadosa com o Vox.

Em Valência, um dirigente local do PP afirmou que "a violência doméstica não existe", o que obrigou Núñez Feijóo a intervir, dizendo que o seu partido "não daria um passo atrás na luta contra este problema."

A polémica sobre a violência doméstica em Valência colocou o PP num dilema: não queria destruir o acordo com o Vox, mas sabia que podia afastar os eleitores se não mostrasse apoio às mulheres.

Na Extremadura, uma região ocidental, o PP enfrentou um dilema semelhante.

Inicialmente, a líder do PP, Maria Guardiola, afirmou que não podia negociar com um partido que "nega a violência machista, que desumaniza os imigrantes, que deita a bandeira LGBT para o lixo". Pouco depois, afirmou que o seu partido não tinha outra hipótese senão chegar a um acordo com o Vox para governar.

'Estamos a assistir a uma regressão'

Os direitos dos transexuais também podem estar ameaçados se um governo de coligação de direita conquistar o poder.

Em fevereiro, Espanha tornou-se um dos primeiros países da Europa a permitir a autodeterminação do género a partir dos 16 anos, sem necessidade de avaliação psicológica ou médica.

Tanto o Vox como o PP ameaçaram revogar esta lei, lançando um desafio legal no Tribunal Constitucional.

Ao mesmo tempo, o PP iluminou a sua sede com as cores do arco-íris do movimento LGBT para assinalar o Orgulho de Madrid na semana passada.

Os defensores do lobby LGBT afirmaram que os acontecimentos em Espanha faziam parte de um ataque à escala europeia contra direitos que tinham levado décadas a conquistar.

"A situação em Espanha está a tornar-se cada vez mais alarmante. Vemos uma regressão nos direitos pelos quais lutámos durante muito tempo", disse Luis Fernando, coordenador geral da Arcopolis, um grupo sediado em Madrid, à Euronews.

"Temos a impressão de que não são apenas os partidos de extrema-direita, mas uma parte da sociedade em geral que os apoia. O Vox é apenas o sintoma de uma situação de LGBT-fobia. Por detrás deles há pessoas que os apoiam."