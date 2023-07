Ataque russo em Odessa faz estragos na maior catedral da cidade

De Euronews

Há registo de pelo menos um morto e 19 feridos.

As forças russas voltaram a atacar a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, provocando a morte de pelo menos uma pessoa e fazendo 19 feridos, entre eles uma criança.

Na madrugada desde domingo, Odessa, cujo centro histórico foi considerado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, foi atingida por, pelo menos, cinco tipos de mísseis russos, que destruíram infraestruturas portuárias e edifícios residenciais e danificaram, seriamente, a Catedral da Transfiguração (Catedral Spaso-Preobrazhenskyi), o principal local de culto cristão ortodoxo na cidade.

"O ícone Kasperovska da Mãe de Deus, que é a padroeira de Odessa, foi recuperado sob os escombros”, de acordo com o governo regional.

A catedral pertence à Igreja Ortodoxa Ucraniana (UOC), que as autoridades ucranianas acusam de manter relações com a Igreja Ortodoxa Russa, apesar de a UOC dizer ter rompido os laços com os russos em maio de 2022.

O ataque a Odessa aconteceu horas antes do encontro previsto, em São Petersburgo, entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo, Aleksander Lukashenko, aliado de Moscovo.

Os dois líderes deverão discutir a “parceria estratégica e de aliança” entre Moscovo e Minsk, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Kremlin.