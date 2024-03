De Euronews

As forças russas multiplicaram os ataques às zonas fronteiriças e às povoações de Sumy Oblast. Os residentes evacuados estão a ser transferidos para as regiões ocidentais da Ucrânia.

Milhares de pessoas na Ucrânia continuam sem eletricidade após os ataques maciços da Rússia às infraestruturas energéticas do país.

Em Odessa, os bombardeamentos russos danificaram uma zona residencial e o Palácio dos Desportos, enquanto na cidade de Járkov, as tropas de Putin atacaram civis com mísseis e drones, deixando dezenas de feridos e desalojados.

"Passámos por isto em 2016 e mudámo-nos para aqui, e agora está a acontecer-nos outra vez, não temos para onde ir", disse Liudmyla Makarova, uma deslocada internamente na Ucrânia, citada pelas agências internacionais.

Os residentes de Kharkiv têm tentado adptar a sua rotina às hora de luz que ainda restam. Na segunda-feira à noite, as tropas russas atacaram a cidade com drones e, na terça-feira, um civil ficou ferido na sequência de um ataque com mísseis russos.

As forças russas multiplicaram, também, os ataques às zonas fronteiriças e às povoações da região de Sumy Oblast, o que está a conduzir à transferência dos residentes para as regiões ocidentais da Ucrânia.