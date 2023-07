Jonas Vingegaard vence pela segunda vez a Volta à França

De Euronews

Mais uma dobradinha na Volta à França, Vingegaard já leva dois títulos, tal como fizeram Bernard Thévenet, Tadej Pogacar ou Alberto Contador.

Jonas Vingegaard ganhou a Volta a França, pela segunda vez neste domingo.

O vencedor da 21° e úlima etapa da prova rainha do ciclismo foi Jordi Meeus, o primeiro a cortar a meta nos Campos Elíseos, no final do percurso de 115 km, entre Saint-Quentin-en-Yvelines e Paris.

À semelhança do ano passado, o líder da equipa Jumbo-Visma, de 26 anos, bateu o esloveno Tadej Pogacar (EAU) com uma margem confortável de 7 minutos e 29 segundos, a maior diferença desde 2014.

O britânico Adam Yates (EAU) completou o pódio.

Esta 110° edição do Tour foi uma caminhada de três semanas ao longo de 3.405 quilómetros , com oito etapas de montanha em cinco cadeias de montanhas. Vingegaard assumiu o controle da corrida em duas etapas nos Alpes.