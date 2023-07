Demi Vollering conquista Tour feminino

De Euronews

A belga Lotte Kopecky e a polaca Katarzyna Niewiadoma completaram o pódio da prova.

Demi Vollering (SD Worx-Protime) conquistou este domingo a Volta a França feminina em bicicleta.

A ciclista neerlandesa brilhou no contrarrelógio final, uma etapa de 22,6 quilómetros com início e fim em Pau. Marlen Reusser (SD Worx-Protime) venceu a prova com 29 minutos e 15 segundos e Vollering terminou em segundo lugar.

Nas contas finais, Demi Vollering, de 26 anos, terminou a corrida de oito etapas à frente da colega de equipa, a belga Lotte Kopecky, e da polaca Katarzyna Niewiadoma, da equipa Canyon-SRAM.

Foi a 15ª vitória deste ano para a número um mundial Vollering, que dominou as clássicas da primavera, com um hat-trick - Fleche Wallonne, Liege e Amstel - que só a compatriota Anna van der Breggen tinha conseguido antes dela.

A campeã Annemiek van Vleuten, com 40 anos, que se vai retirar no final da época, terminou o pódio em quarto lugar.